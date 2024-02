Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Stundenreiches Jahr 2023 - Spadener Brandschützer leisten über 7600 Stunden

Schiffdorf-Spaden (ots)

Traditionell am letzten Freitag im Januar, lud Ortsbrandmeister Kai Schaper am 26. Januar 2024, die Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr Spaden und der Löschgruppe Laven, sowie weitere Gäste in das Feuerwehrhaus nach Spaden ein. Neben der Eröffnung und Begrüßung folgten die Berichte der Fachwarte, sowie des Ortsbrandmeisters. In seinem Bericht über das Jahr 2023 berichtete Schaper von insgesamt 33 Einsätzen, an der die Ortsfeuerwehr Spaden im vergangenen Jahr beteiligt war. Diese teilen sich auf in 16 Brandeinsätze, 15 Technische Hilfeleistungen und zwei ausgelöste Brandmeldeanlagen, die sich als Fehlalarme entpuppten. Bei diesen Einsätzen sammelten sich über 520 Stunden an.

Auch berichtete Schaper über die weiteren Geschehnisse und Neuigkeiten, sowie über die Anschaffung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges 20 (HLF 20) für die Ortsfeuerwehr Spaden. Das HLF soll den Fuhrpark der Ortsfeuerwehr, in den nächsten Jahren ausbauen. Die Einsätze werden immer komplexer und umfassender, dementsprechend ist neue und zukunftsorientierte Technik unerlässlich. Die derzeitigen Einsatzfahrzeuge sind vom technischen Zustand noch sehr gut, jedoch merkt man besonders bei der Beladung, dass die Fahrzeuge in die Jahre gekommen sind und platztechnisch an ihre Grenzen kommen. Im Jahr 2023 wurden selbstverständlich auch durch die Kameradinnen und Kameraden jede Menge Dienste geleistet, sowie andere Veranstaltungen und auch an Lehrgängen teilgenommen. Diese entstehenden Stunden addiert, macht eine Summe von 7688 Stunden, die die Spadener Brandschützer im vergangenen Jahr, inklusive der Einsatzstunden, geleistet haben.

Ebenfalls war die Jugendfeuerwehr aus Spaden im Jahr 2023 aktiv. So wurden durch die 17Jugendlichen, bestehend aus fünf Mädchen und zwölf Jungen, an Veranstaltungen wie dem Gemeinde- und Kreiswettbewerben teilgenommen, als auch dem Bezirkszeltlager in Wietze. Natürlich unterstützte die Jugendfeuerwehr auch beim traditionellen Osterfeuer, wo sie extra einen ,,Kinderstand'' mit Süßigkeiten betrieben. Daneben feierte auch die Kinderfeuerwehr 2023 ihr 10-jähriges Bestehen. So wurde Mitte September ein großes Kinderfest veranstaltet. Hier gab es für groß und klein jede Menge zu sehen, es gab mehrere Hüpfburgen, ein Feuerlösch-Trainer, Vorführungen und natürlich wurden auch die Feuerwehrfahrzeuge vorgestellt.

Natürlich war die Kinderfeuerwehr - neben ihrem Jubiläum - auch sonst sehr aktiv. Im vergangenen Jahr trafen sich die Mitglieder, zwischen 6 bis 10 Jahren, der Kinderfeuerwehr zu insgesamt 18 Diensten. In diesen Diensten wurden viele Themen aus dem Bereich der Feuerwehr spielerisch und kindgerecht vermittelt. Unter anderem wurden Dienste zu der Ersten Hilfe oder dem richtigen Absetzen eines Notrufs veranstaltet. Ebenfalls wurde durch die Betreuer eine Weihnachtsfeier inklusive gemeinsamen Pizza essen veranstaltet. Zum 31. Dezember 2023 besteht die Kinderfeuerwehr aus insgesamt 17 Kindern, davon drei Mädchen und 14 Jungen.

Neben den Berichten, durften natürlich auch Ehrungen, Beförderungen, Wahlen und Bestätigungen nicht fehlen. So wurde Benjamin Fuhrmann als neuer Ortsjugendfeuerwehrwart und Sven Vetter als neuer stellvertretender Ortsjugendfeuerwehrwart bestätigt, nach dem diese durch die Jugendfeuerwehr zuvor gewählt wurden. Jan Cappelmann wurde zum neuen Kassenprüfer gewählt. Befördert zum Oberfeuerwehrmann wurde Nico Matzkows, während Sven Vetter als bester Dienstbesucher für 2023 geehrt wurde. Eine besondere Ehrung, für 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr, kam Stefan Krupp zu ehre.

Neben den Grußworten der Gäste und vielen weiteren Themen, konnte abschließend gemeinsam gegessen werden, nachdem die Versammlung geschlossen wurde.

