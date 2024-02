Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Besondere Ehrung für Ausscheidenden Ortsbrandmeister - Holger von Glahn verlässt die aktive Einsatzabteilung

Schiffdorf-Wehdel (ots)

Zur traditionellen Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Wehdel lud Ortsbrandmeister Hendrik Suhl, am 06. Januar 2024, seine Kameradinnen und Kameraden, sowie Vertreter der Gemeindeverwaltung, der Kreisfeuerwehr und der Gemeindefeuerwehr, in das Schützenhaus nach Wehdel ein. Zur besonderen Freude von Suhl war auch eine Abordnung der befreundeten Ortsfeuerwehr Osterndorf, Gemeinde Beverstedt, gekommen.

Nebst der Eröffnung der Versammlung und Begrüßung aller Anwesenden, führte Ortsbrandmeister Suhl direkt seinen Jahresbericht für das Jahr 2023 aus. In diesem machte sich bemerkbar, dass die Ortsfeuerwehr Wehdel mit Stand 31. Dezember 2023, aus 80 Mitgliedern bestand. Diese sind aufgeteilt in 29 Mitglieder der Jugendfeuerwehr, 43 Kameradinnen und Kameraden der aktiven Einsatzabteilung und acht Mitgliedern der Altersabteilung. Gemeinsam wurden im Jahr 2023 viele Stunden geleistet. Über 2900 Stunden leisteten die Wehdeler Brandschützer im vergangenen Jahr. Davon allein sind 781 Stunden aus den Einsätzen des Jahres. Insgesamt wurde die Ortsfeuerwehr Wehdel zu 18 Einsätzen, verteilt über das gesamte Jahr, alarmiert. Diese setzen sich zusammen aus drei Fehlalarmen in Form von Brandmeldeanlagen, drei Brandeinsätzen und 12 Technische Hilfeleistungen. Auch Lehrgänge konnten die Kameradinnen und Kameraden aus Wehdel besuchen. So wurden insgesamt 17 Lehrgänge, von der Truppmannausbildung bis zu dem Lehrgang ,,Leiter einer Feuerwehr'', besucht.

Auch die Jugendfeuerwehr war im Jahr 2023 sehr aktiv. Die 29 Jugendlichen setzen sich zusammen aus 11 Mädchen und 18 Jungen im Alter von 10 bis 16 Jahren. Zu Beginn des Jahres konnte die Jugendfeuerwehr erneut 2023 die Tannenbäume der Ortschaft einsammeln und Ende Februar bei der Winterwanderung, den 1. und den 4. Platz belegen. Auch beim Anbaden am Silbersee war die Jugendfeuerwehr selbstverständlich dabei. Beim Gemeindefeuerwehrtag in Schiffdorf, am 13. Mai 2023, konnten die beiden Wettbewerbsgruppen sowohl den 1. wie auch den 5. Platz ergattern. Bei den Kreiswettbewerben in Hollen wurde der 5. und 1. Platz erreicht. Außerdem unternahm die Jugendfeuerwehr noch weitere Aktivitäten, wie ein Ausflug ins Schwimmbad, die Besichtigung einer Flughafenfeuerwehr oder eine Ferienfreizeit mit Übernachtung.

Zu einer Versammlung gehören auch Beförderungen, Ehrungen und Wahlen. So wurden Ben Reimchen, Mika Schuur und Maurice Pixa zum Feuerwehrmann befördert worden. Assja Wicking und Robert Schwedt wurden zur Hauptfeuerwehrfrau bzw. Hauptfeuerwehrmann befördert. Kai Siemon wurde erneut als Atemschutzgerätewart gewählt und Sascha Janz als Kassenwart wiedergewählt. Neu gewählt wurde Henrik Hillebrandt zum Kassenprüfer. Aufgrund gesundheitlicher Probleme schied im vergangenen Jahr Holger von Glahn aus der aktiven Einsatzabteilung aus. Aufgrund seiner Leistungen und aktiven Zeit, besonders als Ortsbrandmeister von 2006 bis Oktober 2022, wurde er in seiner Ortsfeuerwehr nochmal ganz besonders geehrt.

Zusätzlich gab es viele weiter Berichte und Informationen, sowie Grußworte der Gäste, bevor die Versammlung geschlossen werden konnte.

