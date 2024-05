POL-HAM: 31-Jähriger nach Zusammenstoß mit Baum schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Samstag, 4. Mai, zwischen 20.18 Uhr und 23.15 Uhr einen geparkten Audi in der Bismarckstraße. Der schwarze Audi stand geparkt am Fahrbahnrand in einer Parkbox und wies eine erhebliche Beschädigung des Fahrzeughecks auf. Geschätzt liegt der Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Hinweise zum Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm ...

