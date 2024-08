Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen/Landkreis Tuttlingen) Vermisstenfahndung (04.08.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht nach dem 57-jährigen Knut K.

Dieser ist seit dem 03.08.2024 aus dem Pflegeheim Haus Donautal in 78187 Geisingen abgängig. Zuletzt wurde er dort am 03.08.2024, 20:00 Uhr, vom Pflegepersonal gesehen. Ein eventueller Hinwendungsort befindet sich in Ehingen (Ulm). Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Er könnte zu Fuß unterwegs sein oder den öffentlichen Personennahverkehr nutzen.

Personenbeschreibung: 171 cm groß, schlank, hellbraune Haare, Schnauzbart, bekleidet mit blaukariertem Hemd, blauer Jeans und Halbschuhen.

Ein Foto und die Personenfahndung befindet sich unter folgendem Link:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/geisingen-vermisstenfahndung/

