Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Betrunkener Autofahrer sorgt für Stromausfall (03.08.2024)

Tuttlingen (ots)

Rund 55.000 Euro Sachschaden, zwei leicht verletzte Personen sowie ein zeitweiser Stromausfall einiger Wohnhäuser in der Freiburgstraße und der Gartenstraße sind die Folgen eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, der sich am Samstagnachmittag gegen 15:20 Uhr in Tuttlingen ereignet hat. Ein 55-jähriger Renault-Fahrer befuhr hierbei die Freiburgstraße in Richtung der Gartenstraße, als er vermutlich in Folge seiner Alkoholisierung zunächst einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Volvo touchierte. Im weiteren Verlauf kollidierte der Renault an der Kreuzung zur Gartenstraße mit der Hauswand eines Mehrfamilienhauses, bis er schlussendlich in der Freiburgstraße mit einem Stromverteilerkasten zusammenstieß und zum Stillstand kam. In der Folge waren Teile der Freiburgstraße und Gartenstraße für etwa zwei Stunden von einem Stromausfall betroffen. Der 55-jährige Fahrzeuglenker selbst sowie ein mitfahrendes 10-jähriges Kind wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Beide Verletzten wurden mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Da beim Renault-Fahrer vor Ort ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,7 Promille ergab, musste dieser neben einer Blutprobe ebenfalls seinen Führerschein abgeben. Den 55-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.

