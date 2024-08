Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen

Lkr. Tuttlingen) Wäschetrockner explodiert und fängt Feuer (03.08.2024)

Tuttlingen (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Samstagmittag in der Engelgasse in Emmingen-Liptingen zu einem Wäschetrocknerbrand in einer Garagenräumlichkeit eines Wohnhauses gekommen. Anwohner stellten gegen 13:45 Uhr ein explosionsartiges Geräusch aus der Garage fest und konnten bei der Nachschau den in Flammen stehenden Wäschetrockner vorfinden. Das Brandgeschehen konnte durch die mit einem Großaufgebot herbeieilende Feuerwehr gelöscht werden, bevor sich der Brand auf das Wohnhaus ausweitete. Nach Beendigung der Lösch- und Lüftungsarbeiten konnten die Anwohner wieder in das Wohnhaus zurückkehren. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit insgesamt sechs Einsatzfahrzeugen und 33 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell