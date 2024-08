Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Aquaplaningunfall auf der Bundesstraße 27 (03.08.2024)

Deißlingen (ots)

Am Samstagvormittag hat sich auf der Bundesstraße 27 ein Aquaplaningunfall ereignet. Ein 35-jähriger Seat Ibiza-Fahrer war gegen 11.15 Uhr auf der B27 von Trossingen herkommend in Richtung Deißlingen unterwegs. Aufgrund des starken Niederschlags und nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Mann kurz vor dem Ende des zweispurigen Bereichs nach links von der Straße ab und kollidierte in der Folge mit der Mittelschutzplanke. An dem nicht mehr fahrbereiten Seat, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe. Auch die Schadenshöhe an der Leitplanke ist der Polizei noch nicht bekannt.

