POL-RZ: Schwerer Verkehrsunfall in Geesthacht

27. September 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 26.09.2024 - Geesthacht

Gestern Nachmittag (26. September 2024) kam es auf der Bundesstraße in Geesthacht zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Mann verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr gegen 13:45 Uhr ein 77-jähriger Mann aus Lauenburg mit einem Krankenfahrstuhl den linken Geh- und Radweg der B5 in Grünhof aus Schnakenbek kommend in Richtung Hamburg. Auf dem Gehweg stand eine Mülltonne. Beim Vorbeifahren an der Mülltonne fuhr er über den Kantstein und kippte mit seinem elektronischen Krankenfahrstuhl auf die Fahrbahn. Der 61-jährige Fahrer eines Mercedes aus Lauenburg, der die B5 in Richtung Schnakenbek befuhr, konnte trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der 77- jährige Lauenburger wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der entstandene Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn teilweise voll gesperrt werden.

