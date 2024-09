Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (955) Zeugenaufruf nach Unfallflucht in Roßtal

Stein (ots)

Am Donnerstagmorgen (12.09.2024) kam es in Roßtal (Lkr. Fürth) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad, bei dem sich die Radfahrerin (19) leichte Verletzungen zuzog. Jetzt sucht die Polizei nach dem flüchtigen Fahrzeug, das ohne anzuhalten weiterfuhr.

Die 19-Jährige fuhr kurz nach 06:00 Uhr mit ihrem Mountainbike auf der Unteren Bahnhofstraße in Richtung Pelzleinstraße, als sie von einem Auto überholt und dabei geschnitten wurde. Die junge Frau erschrak derart, dass sie gegen den Bordstein fuhr und stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie mit leichten Verletzungen vorsorglich in eine Klinik. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Eine Streife der Polizeiinspektion Stein nahm den Verkehrsunfall auf. Vom flüchtigen Pkw und dessen Fahrer bzw. Fahrerin liegt keine nähere Beschreibung vor. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0911 967824-0 zu melden.

