Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mülltonnenbrand im Stadtgebiet Northeim

Northeim (ots)

37154 Northeim, Gardekürassierstraße, Sonntag, 8.9.2024, 05.09 Uhr

NORTHEIM (hei) - Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am frühen Sonntagmorgen zwei Papiermülltonnen in der Gradekürassierstraße in Brand. Das Feuer konnte durch die vor Ort tätigen Polizeikräfte und eine zusätzlich eingesetzte Gruppe mit 10 Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Northeim umgehend gelöscht werden.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden (Tel. 05551-9148-0)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell