POL-MFR: (953) Tödlicher Verkehrsunfall nach Anhalteversuch der Polizei

Erlangen (ots) - Am Montagabend (09.09.2024) wurden eine 40-jährige Frau und ihre 10-jährige Tochter tot in ihrer Wohnung in Erlangen Bruck aufgefunden. Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Angehörige verständigten kurz vor 19:00 Uhr den Notruf und teilten die beiden leblosen Personen in der Wohnung in der Isarstraße mit. Rettungsdienst und Notarzt konnten nur noch den Tod der Frau und des ...

mehr