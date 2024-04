POL-PDKH: Durch Messerstiche verletzter Mann rettet sich ins Krankenhaus - Nachtragsmeldung StA Bad Kreuznach & PI Bad Kreuznach

55595 Weinsheim - B41 (ots) - Am 16.04.2024 gegen 08:20 Uhr befuhr ein 31-jähriger PKW-Fahrer die B41 aus Richtung Bad Kreuznach kommend in Fahrtrichtung Kirn. In Höhe der Ortschaft Weinsheim fuhr der genannte Fahrzeugführer aus bisher ungeklärter Ursache im Kurvenbereich auf einen auf der rechten der beiden Fahrspuren liegengebliebenen Sattelzug auf. Durch die ...

mehr