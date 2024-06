Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrer schwer gestürzt

Erfurt (ots)

Schwer gestürzt war ein Radfahrer Dienstagnachmittag im Erfurter Süden. Der 44-jährige Mann befuhr gegen 16:20 Uhr die Körnerstraße in Richtung der Straße Am Herrenberg. Nach bisherigen Erkenntnissen bremste er zu stark ab und kam zu Fall. Dabei zog sich der Mann Verletzungen im Gesicht zu. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden. (DS)

