Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Pritschenwagen kollidiert mit Radfahrer auf Fußgängerfurt

Landau (ots)

Am Dienstag Mittag, den 21.05.2024, ereignete sich im Nordring in Landau/Pf., Höhe der Fußgängerampel vom Alten Messplatz, ein Verkehrsunfall zwischen einem Pritschenwagen und einem Fahrradfahrer.

Der 28-jährige Kraftfahrzeugführer befuhr den Nordring vom Westring kommend in Richtung der Hindenburgstraße, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit. Als die Fußgängerampel für den Fahrzeugverkehr auf Rot schaltete, leitete der Fahrer eine Bremsung ein. Er geriet jedoch aufgrund der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit dem 22-jährigen Student, welcher zu dem Zeitpunkt die Fußgängerfurt bei grüner Ampel mit seinem Fahrrad überquerte. Der Radfahrer erlitt dabei Frakturen am Körper und wurde schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Er trug keinen Schutzhelm.

