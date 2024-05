Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Scheibe an Pkw eingeschlagen

Germersheim (ots)

Gegen 04:50 Uhr des heutigen Morgens schlugen 2 unbekannte Täter die Scheibe an einem geparkten Pkw in Germersheim Am Unkenfunk ein. Beim Öffnen der Autotür löste die Alarmanlage aus, sodass die Täter die Flucht ergriffen. Dennoch wurde der Rucksack des Fahrzeugbesitzers aus dem Innenraum des Pkws entwendet. Eine umgehend eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung der flüchtigen Täter.

Zeugen die Angaben zur Tat oder den tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

