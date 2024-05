Kandel (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthalt einer 26-jährigen Vermissten. Die Frau wurde zuletzt am 20.05.2024 um 15:00 Uhr in Kandel gesehen. Sie ist ca. 160cm groß, schlank und hat braune brustlange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Winterjacke mit schwarz/weißer Kapuze. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet. Hinweise zu ihrem Aufenthalt nimmt die Polizei Wörth unter ...

