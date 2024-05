Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Hubschraubereinsatz bei Vermisstensuche

Kandel (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde in Kandel eine weibliche Person gesucht, die sich aus dem häuslichen Umfeld entfernte und sich möglicherweise in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Zur Suche wurden neben Spürhunden auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Heute zur Mittagszeit konnte die Vermisste wohlbehalten angetroffen und einer Fachklinik zugeführt werden.

