POL-MFR: (63) Graffiti gesprüht - Festnahme

Fürth (ots) - Am Mittwochabend (17.01.2024) stellten Passanten in der Regnitz in Fürth-Stadeln eine leblose Person fest. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Gegen 16:15 Uhr meldeten Zeugen der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes eine leblose Person in der Regnitz auf Höhe der Wiesengrundstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Wasserrettung und des Rettungsdienstes bargen den ...

