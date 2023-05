POL-COE: Lüdinghausen/Fazit Grasbahnrennen

Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter entwendete am gestrigen Morgen (16.05.2023), in der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr, den vor einer Arztpraxis auf der Letter Straße in Coesfeld abgestellten blauen elektrischen Krankenfahrstuhl eines 70-jährigen Coesfelders. Auch die Suche in der näheren Umgebung verlief negativ. Hinweise bitte an die Polizei in ...

mehr