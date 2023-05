Coesfeld (ots) - Eine Glasscheibe der Lüdinghauser Bushaltestelle auf dem Ostwall in Lüdinghausen beschädigten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag (16.05.2023) auf Mittwoch (17.05.2023). Polizisten entdeckten die zersplitterte Scheibe gegen 02.15 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei ...

