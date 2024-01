Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (62) Tote Person aus der Regnitz in Fürth geborgen

Fürth (ots)

Am Mittwochabend (17.01.2024) stellten Passanten in der Regnitz in Fürth-Stadeln eine leblose Person fest. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden.

Gegen 16:15 Uhr meldeten Zeugen der Integrierten Leitstelle der Feuerwehren und des Rettungsdienstes eine leblose Person in der Regnitz auf Höhe der Wiesengrundstraße. Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Wasserrettung und des Rettungsdienstes bargen den Leichnam und brachten ihn an Land. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Fürth sperrten unterdessen den Bereich ab.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei übernahm noch vor Ort die weiteren Ermittlungen. Die Identität des Mannes konnten die Beamten bislang noch nicht feststellen.

Ob zur Identifizierung des Verstorbenen rechtsmedizinische Maßnahmen angeordnet werden, wird im weiteren Verlauf in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth entschieden werden.

