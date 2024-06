LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Audi

Sömmerda (ots) - Ein Vereinsheim in Sömmerda wurde in den vergangenen Tagen das Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten hatten die Zugangstür aufgebrochen und sich im Inneren auf Beutezug gemacht. Sie schnappten sich zwei Bierkästen und flüchteten mit ihrer Beute im Wert von etwa 25 Euro. An der Tür hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Montagabend wurde der Einbruch bemerkt und die Polizei verständigt. (SE) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

