Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl

Baden-Baden, A5 - Diesel entwendet

Bühl / Baden-Baden (ots)

In der Nacht auf Montag haben Diebe gleich zwei Mal zugeschlagen und Diesel aus geparkten Lastwagen gestohlen. Sowohl die Tankfüllung eines auf dem Parkplatz "Oberfeld" abgestellten Schwergewichts, als auch der Diesel eines geparkten Lastwagens auf der Tank- und Rastanlage in Baden-Baden wurden entwendet. In Baden-Baden wurde der in der Zugmaschine schlafende Fahrer kurz nach 1 Uhr durch Rütteln an seinem Fahrzeug geweckt. Er stellte fest, dass rund 300 bis 400 Liter Kraftstoff fehlten. Aus dem in Bühl zur Rast geparkten Lastwagen wurden etwa 700 Liter Diesel gestohlen. Die Diebe machten sich zwischen 1 Uhr und 4:40 Uhr am Tank zu schaffen, während der Fahrer schlief. Die Beamten der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 07223 808470 um Zeugenhinweise.

