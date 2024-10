Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Offenburg (ots)

Nach einem Hundebiss in einem Restaurant in der Gustav-Ree-Anlage haben Beamte der Polizeihundeführerstaffel die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Die Besitzer eines Vierbeiners waren gegen 20 Uhr in der Lokalität zu Tisch, als ein Kind an ihrem Platz vorbeilief. Daraufhin soll der angeleinte Hund unvermittelt unter dem Tisch hervorgesprungen sein und das Kleinkind ins Bein gebissen haben. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Nach ersten Befragungen durch die Beamten des Polizeireviers Offenburg übernehmen die Ermittler der Polizeihundeführerstaffel die weiteren polizeilichen Maßnahmen.

/ma

