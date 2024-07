POL-NOM: Zaun und Schild beschädigt und geflüchtet

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Denkerhäuser Straße, Sonntag, 07.07.2024, 01:50 Uhr NORTHEIM (mho) In der Nacht zu Sonntag wurde an der o.g. Örtlichkeit der Pkw eines 26-jährigen Mannes aus Northeim kontrolliert. Während der Kontrolle konnte durch die Beamten/innen der Polizei Northeim Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes festgestellt werden. Ein anschließender Alkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab fast 2,0 Promille. Dem Mann wurde daher eine Blutprobe in ...

