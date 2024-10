Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Einbruchsdiebstahl

Renchen (ots)

Wie am Sonntagnachmittag bemerkt wurden, haben sich Unbekannte an einem Anwesen in der Bauernstraße zu schaffen gemacht. Die ungebetenen Besucher stiegen mutmaßlich durch eine Kellertür in das Haus ein und durchsuchten es anschließend nach Wertsachen. Bei ihrem kriminellen Treiben erbeuteten die Einbrecher mehrere Schmuckstücke. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

