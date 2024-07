Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (791) Brand an einem Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Am Mittwoch (24.07.2024) in den frühen Morgenstunden kam es zu einen Brand in einem Durchgang eines Mehrfamilienhauses in Maxfeld. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.

Durch mehrere Anwohner wurde gegen 00:20 Uhr ein größerer Brand am Nordring gemeldet. Als alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost vor Ort eintrafen, stand der Durchgang eines Mehrfamilienhauses, welcher in einen Hinterhof führt, bereits in Brand.

Durch die schnelle Brandbekämpfung der Feuerwehr Nürnberg konnte ein weiteres Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude verhindert werden.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten durch die Feuerwehr evakuiert werden. Personen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt.

Nach ersten Einschätzungen der Einsatzkräfte vor Ort dürfte sich der entstandene Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich befinden.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg übernimmt die Ermittlungen und bittet um Hinweise. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen

Erstellt durch: Maximilian Semlinger

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell