POL-LM: +++ Anja BUDISCHIN wird vermisst +++

Limburg (ots) - Limburg (ots) Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg 1. Wohnungseinbruch in Kirberg Hünfelden - Kirberg, Platanenstraße Samstag den 26.10.2024, 17:30 - 21:20 Uhr Am Samstagabend den 26.10.2024 kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:20 Uhr in der Platanenstraße in ...

mehr