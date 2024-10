Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (20.10.2024) gegen 17.00 Uhr kam es auf der Straße "Kuppinger Weg" zwischen Herrenberg und Haslach zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer. Der 55-Jährige war in Richtung Haslach unterwegs und wollte nach links auf einen Feldweg abbiegen. Zeitgleich setzte eine 47-jährige Skoda-Fahrerin zum Überholen des Fahrradfahrers an. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 55-Jährige schwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht wurde. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von cirka 1.500 Euro. An dem Fahrrad brach der Carbonrahmen, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.500 Euro entstand.

