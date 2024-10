Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfallbeteiligter flüchtet und lässt Pkw zurück - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntag (20.10.2024) gegen 18.15 Uhr an der Kreuzung Friedrichstraße und Seestraße in Asperg ereignete.

Ein 38 Jahre alter Fiat-Lenker fuhr die Friedrichstraße entlang und übersah mutmaßlich an der Kreuzung zur Seestraße einen von rechts heranfahrenden Audi-Lenker, sodass es zur Kollision der beiden Pkw kam. Der 38-Jährige wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß sollen aus dem Audi der Fahrer sowie zwei Mitfahrer ausgestiegen und zu Fuß geflüchtet sein. Das Fahrzeug ließen die drei Männer mit noch laufendem Motor an der Unfallstelle zurück. Einer von ihnen soll lange, zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare gehabt haben. Ein zweiter hatte kurze Haare und trug einen weißen Pullover, ein weiterer hatte ebenfalls kurze Haare und war schwarz gekleidet.

Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die an dem Audi montierten Kennzeichen als gestohlen gemeldet sind und das Fahrzeug selbst bereits seit mehreren Wochen außer Betrieb gesetzt ist. Die Kennzeichenschilder wurden mutmaßlich von noch unbekannten Tätern zwischen dem 09.10.2024 und dem 10.10.2024 in der Schloßstraße in Sersheim von einem dort geparkten Pkw entwendet. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen die Tel. 0711 6869-0 sowie die E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zur Verfügung.

