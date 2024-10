Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Zeugen zu Pedelec-Diebstahl gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstag (19.10.2024) 20:15 Uhr und Sonntag (20.10.2024) 08:00 Uhr in der Straße "Hintere Gasse" in Schwieberdingen zwei Pedelecs des Herstellers "Cube". Die beiden Zweiräder waren mit Schlössern gesichert in einem Carport abgestellt und haben einen Wert von insgesamt rund 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schwieberdingen unter der Telefonnummer 07150 383753-0 oder über die E-Mail-Adresse ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

