Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht

Hildesheim (ots)

Giesen/Siegfried-Giesen - (jb) Am 30.08.24, gg. 20:55 Uhr kam es in der Schachtstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte beim Vorbeifahren mit einem am Fahrbahnrand geparkten Opel und verursachte damit einen Schaden von ca. 500 Euro. Die Halterin des Opel hörte aus ihrem Haus einen lauten Knall und konnte noch einen Pkw in Richtung Giesen fahren sehen. An der Unfallstelle konnte ein Glaseinsatz eines Außenspiegels gesichert werden, der offensichtlich zu einem Mercedes gehört. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel. 05066/9850.

