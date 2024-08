Polizei Hamburg

POL-HH: 240809-3. Vorläufige Festnahmen nach Betrug mit Gebrauchtwagen

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a) 03.08.2024, 19:10 Uhr b) 26.06.2024, 08:25 Uhr

Tatorte: a) Hamburg-Rothenburgsort, Großmannstraße b) Hamburg-Borgfelde, Elise-Averdieck-Straße

Nachdem zwei mutmaßlich manipulierte Fahrzeuge unabhängig voneinander auf einer Verkaufsplattform zum Kauf angeboten und anschließend verkauft wurden, führten die Ermittlungen des zuständigen Landeskriminalamtes für Betrugsdelikte (LKA 1B) zur Identifizierung tatverdächtiger Personen. Zwei Männer konnten nun vorläufig festgenommen werden.

a) Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein Mann über eine Online-Kleinanzeige ein Gebrauchtfahrzeug zum Verkauf inseriert, welches durch einen 27-jährigen Interessenten nach erfolgter Probefahrt abgekauft wurde. Kurz nach dem Kauf wies das Fahrzeug erhebliche Mängel auf und der Kilometerstand wurde augenscheinlich manipuliert, woraufhin der 27-Jährige eine Anzeige bei der Polizei erstattete.

Umfangreiche Ermittlungen des LKA 1B führten zur Identifizierung eines 31-jährigen Tatverdächtigen, der am Mittwochnachmittag, nach weiteren Inseraten von Gebrauchtwagen, bei einem fingierten Verkaufstermin von den Beamtinnen und Beamten vorläufig festgenommen wurde. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte Beweismaterial sicher, wodurch sich der Verdacht des Betruges gegen den Deutschen erhärtete. Er wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

b) In einem ähnlich gelagerten Fall bot ein Mann einen Mercedes CLS über eine Online-Kleinanzeige zum Verkauf an. Ein interessiertes Ehepaar erwarb das Auto kurz darauf im Stadtteil Borgfelde. Unmittelbar nach dem Verkauf flüchtete der Tatverdächtige in ein wartendes Fahrzeug und entfernte sich von der Örtlichkeit. Da dem Käuferpaar dieses Verhalten ungewöhnlich vorkam, erstatteten sie eine Anzeige an einem Polizeikommissariat. Im Zuge der Anzeigenaufnahme konnte festgestellt werden, dass auch hier der Kilometerstand des Fahrzeuges augenscheinlich manipuliert wurde. Das Betrugsdezernat übernahm die weiteren Ermittlungen, bei denen ein 46-jähriger Serbe und sein 36-jähriger Komplize als Tatverdächtige identifiziert werden konnten. Am Donnerstag vollstreckten die Beamtinnen und Beamten bei der Staatsanwaltschaft erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse der mutmaßlichen Betrüger für die Wohnanschriften in den Stadtteilen Jenfeld und Horn und stellten Beweismittel sicher. Im Rahmen dessen wurde der Serbe aufgrund des Verdachtes des illegalen Aufenthalts in Deutschland vorläufig festgenommen. Sein Komplize verblieb auf freiem Fuß.

Die Ermittlungen des LKA 1B dauern in beiden Fällen weiter an.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell