POL-LM: Vereinsheime aufgebrochen und Pkw gestohlen +++ Einbrüche in Gartenhäuser

Limburg (ots)

1. Vereinsheime aufgebrochen und Pkw gestohlen, Merenberg-Allendorf, Sportheim Allendorf, Dienstag, 22.10.2024, 23:30 Uhr bis Donnerstag, 24.10.2024, 16:45 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagabend und Donnerstagnachmittag sind Einbrecher in die Vereinsheime zweier Sportvereine in Merenberg-Allendorf eingestiegen. Am Donnerstagnachmittag stellten Verantwortliche der Sportvereine fest, dass Unbekannte im Zeitraum seit Dienstagabend das Gelände des Sportheims betreten und ein Fenster aufgebrochen hatten. Auf diesem Wege waren sie in die beiden Vereinsheime eingedrungen und hatten Regale, Schränke und Schubladen durchsucht. Letztlich wurden Fernseher, Bargeld, ein Fahrzeugschlüssel und Getränke entwendet. Mit Hilfe des gestohlenen Schlüssels öffneten sie einen auf dem Gelände geparkten Opel Combo in schwarz mit den Kennzeichen "WEL-RK 47" und fuhren mit diesem davon.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt in der Sache und nimmt Hinweise zu dem Einbruch oder dem entwendeten Pkw unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Einbrüche in Gartenhäuser,

Hadamar-Niederzeuzheim, Backhausberg, Wertsbacher Hof, Festgestellt am 24.10.2024

(jh)Einbrecher machten sich in den vergangenen Tagen in Hadamar an zwei Gartenhäusern zu schaffen.

Zwischen Donnerstag, dem 17.10.2024 und Donnerstag, dem 24.10.2024 gegen 14.15 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte in der Straße "Backhausberg" im Stadtteil Niederzeuzheim. Die Täter entwendeten einen Rasenmäher im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten anschließend.

In der Nähe des ersten Tatorts nutzten Diebe die Zeit von Mittwoch, gegen 17 Uhr bis Donnerstag, gegen 14.15 Uhr und drangen in einen Schrebergarten zwischen dem Wertsbacher Hof und dem Salzbach ein. Dort zerstörten die Täter das Fenster einer Gartenhütte und entwendeten diverses Werkzeug im Wert von rund 1.000 Euro. Der entstandene Schaden wird auf circa 450 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06431) 91400 zu melden.

