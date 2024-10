PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: E-Bike gestohlen +++ Kinder werfen Steine auf Bundesstraße

Limburg (ots)

1. E-Bike gestohlen, Limburg-Dietkirchen, Oudenburger Ring, Donnerstag, 24.10.2024, 2.58 Uhr

(jh)Diebe hatten es am frühen Donnerstagmorgen in Limburg auf ein E-Bike abgesehen. Das grüne Pedelec der Marke "Cube" stand zuletzt in einer Gartenhütte im Oudenburger Ring im Stadtteil Dietkirchen. Unbekannte brachen gegen 3 Uhr das Schloss der Gartenhütte auf und entwendeten das Zweirad. Der Wert des Fahrrads beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Durch den Einbruch entstand ein Schaden von circa 50 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

2. Kinder werfen Steine auf Bundesstraße, Bundesstraße 49, Limburg-Ahlbach/Beselich-Obertiefenbach, Mittwoch, 23.10.2024, 18:05 Uhr

(fh)Am Mittwochabend haben Kinder bei Beselich Steine von einer Brücke auf ein fahrendes Fahrzeug geworfen und dieses beschädigt. Um kurz nach 18 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass er die Steinewerfer von einer Brücke zwischen den Abfahrten von Ahlbach und Obertiefenbach bemerkt habe. Sofort wurde seitens der Polizei nach den Kindern gefahndet, sie konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Anschließend zeigte der Mitteiler den Beamten sein Fahrzeug, einen Mazda MX-5 dieser war zuvor von einem Stein in der Windschutzscheibe getroffen und beschädigt worden. Die Polizei in Weilburg ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und nimmt Hinweise zu den Verursachern unter der Telefonnummer (06471) 9386-0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell