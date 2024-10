PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Mit Eisenstange geschlagen +++ BMW Z3 gestohlen +++ Fahrraddiebstähle +++ Sprinter aufgebrochen +++ Fahrbahn blockiert +++ Verkehrsunfall mit Radfahrerin +++ Verkehrsüberwachung im Berufsverkehr

Limburg (ots)

Mit Eisenstange geschlagen,

Hadamar, Neue Chaussee, Dienstag, 22.10.2024, 15:09 Uhr

(cw)Am Dienstagnachmittag kam es in Hadamar zu einem Streit auf offener Straße. Dabei wurde auch eine Eisenstange eingesetzt.

Gegen 15:10 Uhr provozierte ein 42-jähriger Mann aus Hadamar in der Straße "Neue Chaussee" einen Streit mit mehreren Personen. Dieser führte zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in der der 42-Jährige auch mit einer Eisenstange geschlagen wurde. Der Angreifer flüchtete anschließend mit einem beigefarbenen PKW, möglicherweise der Marke "Peugeot". Da sich 42-Jährige auch von hinzugerufenen Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, musste dieser auf die Polizeidienststelle verbracht werden. Dort stellten sie eine Atemalkoholwert von über 2 Promille bei dem Mann fest. Der Mann musste die Nacht auf der Dienststelle verbringen. Bei dem Angriff wurde er nur leicht verletzt, so dass eine weitere ärztliche Versorgung nicht notwendig war. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. BMW Z3 gestohlen,

Runkel, Schadeck, Oberstraße, Sonntag, 15.09.2024, 6 Uhr bis Dienstag, 22.10.2024, 17 Uhr

(cw)Innerhalb der letzten vier Wochen wurde in Runkel ein BMW gestohlen.

Seit dem 15.09.2024, gegen 6 Uhr hielten sich die Besitzer eines roten BMW Z3 nicht an ihrer Wohnanschrift in der Oberstraße im Ortsteil Schadeck auf. Als sie am 22.10.2024 gegen 17 Uhr zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass der BMW aus der Garage gestohlen worden war. An dem Z3, dessen Wert mit etwa 10.000 Euro angegeben wird, waren zuletzt die Kennzeichen "LM-C 132" angebracht. Trotz des langen Tatzeitraums erbittet die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung zur Tat und zum Verbleib des Fahrzeugs. Diese nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Fahrraddiebstähle im Landkreis Limburg-Weilburg, Villmar, Elz, Limburg

(cw)Am Dienstag, den 22.10.2024, wurden im Landkreis Limburg-Weilburg mehrere Fahrraddiebstähle angezeigt.

Zwischen 1 Uhr und 8 Uhr am Dienstag drangen Unbekannte in der Johannes-Gutenberg-Straße in Villmar in eine Garage ein. Dort stahlen sie neben mehreren Werkzeugen der Marke "Makita" und einer Bremsescheibe auch ein E-Bike der Firma "Cube". Der Wert aller entwendeten Gegenstände beträgt etwa 3.000 Euro.

Bereits zwischen Samstag, den 12.10.2024 und Dienstag, den 22.10.2024 brachen Fahrraddiebe in eine Scheune in der Hadamarer Straße in Elz ein. Aus dieser wurde ein silbernes Damen-E-Bike der Marke "Cube, Touring Hybrid Pro 625" im Wert von etwa 2.000 Euro gestohlen.

Am Montag wurde zwischen 16:50 Uhr und 17:15 Uhr am Bahnhofsplatz in Limburg von einem dortigen Fahrradständer ein, mit einem Schloss gesichertes, schwarzes Fahrrad der Marke "Bulls - Wildtail 1 29" entwendet. Der Wert des Fahrrads beträgt etwa 500 Euro.

Hinweise zu den Taten richten Sie bitte an die Polizei Limburg unter der Rufnummer (0611) 9140 - 0.

4. Sprinter aufgebrochen,

Villmar, Adlerweg, Montag, 21.10.2024, 22 Uhr bis Dienstag, 22.10.2024, 4 Uhr

(cw)Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag in einen Kastenwagen in Villmar ein.

Zwischen 22 Uhr und 4 Uhr geriet im Adlerweg ein abgestellter roter Mercedes Sprinter in das Visier von Kfz-Aufbrechern. Um in das Innere des Kastenwagens zu gelangen, hebelten die Täter eine Scheibe auf der Fahrerseite auf. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit ermittelt. Jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Wer im Zusammenhang mit der Tat Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

5. Fahrbahn blockiert,

Limburg, Dietkirchen, Limburger Straße, Höhe Kreisel, Mittwoch, 23.10.2024, 4:40 Uhr

(cw)Am frühen Mittwochmorgen blockierten Unbekannte in Limburg-Dietkirchen eine Straße, indem sie Fahrbahnteiler auf die Straße schoben.

Gegen 4:40 Uhr teilten Passanten mit, dass Unbekannte in der Limburger Straße in Höhe des Kreisels dort aufgestellte mobile Fahrbahnteiler quer über die Fahrbahn gestellt hatten und somit den Verkehr blockierten. Dabei beschädigte der oder die Täter einen Teil der Fahrbahnteiler. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Beamten konnten diese wieder in ihre Ursprungsposition zurückbringen.

Glücklicherweise kam durch die Tat niemand zu Schaden. Das Errichten von Hindernissen ist keine Bagatelle. Die Polizei Limburg ermittelt nun wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung und nimmt Hinweis unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

6. Fahrradfahrerin stürzt nach Auffahrunfall, Limburg, Blumenröder Straße, Dienstag, 22.10.2024, 16:15 Uhr

(cw)Am Dienstagnachmittag wurde eine Radfahrerin bei einem Unfall in Limburg verletzt.

Eine 83-jährige Limburgerin war gegen 16:15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Blumenröder Straße in Richtung Bahnhof unterwegs. In Höhe der Hausnummer 34 verringerte sie ihre Geschwindigkeit, was ein hinter ihr fahrender 58-Jähriger zu spät bemerkte. Er touchierte das Fahrrad der Frau, wodurch sie zu Fall kam und sich am Kopf verletzte. Eine Lebensgefahr besteht aktuell nicht. Die Fahrradfahrerin wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro.

7. Verkehrsüberwachung im Berufsverkehr, Limburg, Bundesstraße 49 in Richtung Limburg, Mittwoch, 23.10.2024, 5:15 Uhr bis 7:50 Uhr

(cw)Am Mittwochmorgen führte die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung in Limburg durch.

Zwischen 5:15 Uhr und 7:50 Uhr maßen die Beamten die Geschwindigkeit der Fahrzeugführerinnen und -führer auf der Bundesstraße 49 kurz vor der Anschlussstelle Limburg Nord. Dabei wurden 400 Überschreitungen dokumentiert. 120 Fahrzeugführerinnen und -führer überschritten die Geschwindigkeit derart, dass sie sich in einem Bußgeldverfahren verantworten müssen, zwei von Ihnen droht ein Fahrverbot. Trauriger Spitzenreiter war ein PKW, der die erlaubte Geschwindigkeit von 70 km/h um 51 km/h überschritt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell