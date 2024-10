PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Kleinkraftrad nach Unfall gestohlen +++ Verkehrsunfallflucht +++ Verkehrsunfall mit drei PKW

Limburg (ots)

1. Kleinkraftrad nach Unfall gestohlen,

Gemarkung Weinbach, Landesstraße 3323, Montag, 21.10.2024, 3:30 Uhr bis 15:30 Uhr

(cw)Am Montag wurde an der Landesstraße 3323 im Bereich von Weinbach ein zuvor verunfalltes Kleinkraftrad gestohlen. Doppeltes Pech hatte ein 15-Jähriger am Montag. Zunächst war der Jugendliche mit seinem roten Kraftrad der Marke Betamotor auf der L 3323 zwischen Weilburg-Kirschhofen und Weinbach-Gräveneck verunfallt und verletzte sich leicht. Angehörige fuhren den Fahrer in ein Krankenhaus, sein Kfz stellten sie an einem Feldweg zwischen den beiden Orten ab. Dies nutzten dreiste Diebe aus und entwendeten im Zeitraum zwischen 3:30 Uhr und 15:30 Uhr das Motorrad. Letztmalig war an dem Kleinkraftrad das Versicherungskennzeichen "487 KFE" angebracht. Der Wert der Maschine beträgt etwa 2.500 Euro.

Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Motorrads nimmt die Polizei Weilburg unter der Rufnummer (6471) 9386 - 0 entgegen.

2. Verkehrsunfallflucht,

Hadamar, Neue Chaussee, Montag, 21.10.2024, 21:05 Uhr

(cw)Am Montagabend ereignete sich in Hadamar ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin oder der Fahrer flüchtete von der Unfallstelle.

Gegen 21:05 Uhr wollte die 49-jährige Fahrerin eines VW Golf aus der Einfahrt eines Discounters nach rechts in die Straße "Neue Chaussee" in Richtung der "Mainzer Landstraße" einfahren. Auf der Straße kam der Frau plötzlich auf ihrer Fahrspur ein schwarzer PKW entgegen. Trotz Ausweichen kam es zum Zusammenstoß und anstatt anzuhalten, fuhr die Fahrerin oder der Fahrer des PKW einfach weiter. An dem Golf der Frau entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Zeuginnen und Zeugen der Tat werden geben, sich bei der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Verkehrsunfall mit drei PKW,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Montag, 21.10.2024, 17:52 Uhr

(cw)Am späten Montagnachmittag kam es in Hadamar zu einem größeren Verkehrsunfall.

Um 17:52 Uhr wollte der 50-jährige Fahrer eines BMW aus einer Einfahrt in der Mainzer Landstraße in den fließenden Verkehr einfahren. Zur gleichen Zeit überholte ein 19-Jähriger in seinem VW einen vor ihm fahrenden Ford. Es kam zunächst zum Zusammenstoß zwischen dem BMW und dem überholenden VW. Auch der Ford wurde durch den Unfall beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 11.500 Euro. Der genaue Unfallhergang ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

