POL-LM: +++ Täterfestnahme nach PKW Diebstahl +++ Exhibitionistische Handlung und Bedrohung +++ Körperverletzung +++ Sachbeschädigung an PKW+++ Alkoholisiert ohne Führerschein unterwegs+++

1.Täterfestnahme nach PKW Diebstahl,

Dornburg-Wilsenroth, Sportplatz, Samstag, 19.10.2024, 14:34 Uhr

Es ging im Nachgang der gestrigen Pressemitteilung ein Hinweis auf den Standort des entwendeten PKW aus Frickhofen bei der Polizei ein. Noch während der Spurensicherung am Fahrzeug beim Sportplatz in Dornburg-Wilsenroth kam ein junger Mann zum Parkplatz gelaufen, der beim Anblick der Polizei die Flucht ergriff. Er konnte festgenommen werden. Den Schlüssel zum PKW führte er mit sich. Der 15-jährige Täter wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Dienststelle entlassen. Der PKW wurde an seinen Besitzer ausgehändigt.

2.Exhibitionistische Handlung und Bedrohung auf dem Oktoberfest, Limburg, Ste.-Foy-Straße, Festplatz, Samstag, 19.10.2024, 21:00 Uhr

Am späten Samstagabend kam es auf dem Festgelände des Oktoberfests Limburg in der Ste-Foy-Straße zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen 29-jährigen Mann aus Hadamar. Der Beschuldigte lächelte eine 17-jährige Jugendliche mehrfach an und begab sich zu ihr, obwohl sie keinen Kontakt zu ihm wollte. Als er vor ihr stand, zog er mehrfach seine Hose und seine Unterhose herunter und führte sexuelle Gesten durch. Durch Familienmitglieder der Geschädigten wurde er zur Rede gestellt, woraufhin er letztlich die Örtlichkeit verließ. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme bedrohte ein Mann aus der Gruppe der Jugendlichen öffentlichkeitswirksam den Exhibitionisten mit dem Tode.

3.Körperverletzung,

Limburg, Im Dachsstück, Samstag, 19.10.2024, 16:00 Uhr

Am Samstag, 19.10.24 um 16:00 Uhr kam es im Dachsstück in Limburg zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Schließlich schlug ein 25-jähriger Mann aus Elz dem 27-jährigen Geschädigten ins Gesicht.

4.Sachbeschädigung an PKW,

Limburg, Ferdinand-Dirichs-Straße, Samstag, 19.10.2024, 23:30 Uhr

Am Samstag, 19.10.2024 um 23:30 Uhr kam es in der Ferdinand-Dirichs-Straße in Limburg zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Fiat 500. An dem PKW wurde ein Türgriff abgerissen und ein Seitenfenster eingeschlagen. Der Sachschaden beträgt ca. 300 EUR. Hinweise können jederzeit bei der Polizei in Limburg (06431 91400) oder jeder anderen Polizeidienststelle abgegeben werden.

5.Trunkenheitsfahrt ohne Fahrerlaubnis,

Limburg, Hospitalstraße, Sonntag, 20.10.2024, 02:01 Uhr

Am Sonntag, 20.10.2024 um 02:01 Uhr wird der Polizeistation Limburg mitgeteilt, dass ein Verkehrsteilnehmer mit einem schwarzen Hyundai beinahe beim Einparken einen Unfall verursacht hätte. Der Mann verließ torkelnd seinen PKW und suchte eine in der Nähe befindliche Gaststätte auf. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der 30-jährige Sohn der Halterin alkoholisiert an der Örtlichkeit angetroffen werden. Eine Blutentnahme wurde zur Beweissicherung auf der Dienststelle durchgeführt. Eine Fahrerlaubnis besaß der Beschuldigte nicht.

