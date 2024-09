POL-PDMT: Trunkenheitsfahrt in Höhr-Grenzhausen

Alpenrod (ots) - In der Nacht von Montag, den 09.09.2024 auf Dienstag, den 10.09.2024, wurde die Heckscheibe eines am Straßenrand in der Mittelstraße abgestellten weißen PKWs (VW UP) durch unbekannte Person eingeschlagen und vollständig zerstört. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. ...

mehr