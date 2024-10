PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Ausstellung "Der Mensch dahinter" im Polizeipräsidium Westhessen

Limburg (ots)

(da)Am 7. Oktober fand in den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Westhessen die Eröffnung der Wanderausstellung "Der Mensch dahinter" statt. Polizeivizepräsidentin Frau Dr. Stewen begrüßte hierzu diverse Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Rettungsdiensten, US-Army, Feuerwehr sowie Landes- und Bundespolizei. In ihrer Begrüßungsrede ging sie auf die immer rauer werdende Kommunikation und die abnehmende Rücksichtnahme in der Gesellschaft ein und betonte die Bedeutung von Toleranz und Respekt gegenüber allen, die im Dienst der Gesellschaft stehen. Im Anschluss an die Eröffnungsrede schilderte Frau Andrea Wommelsdorf, Mitinitiatorin der Ausstellung, Beweggründe und Motivation. Zu diesen zählen unter anderem der respektvolle und tolerante Umgang untereinander. Eine ihrer Botschaften lautet: Respekt ist ansteckend! "Das Projekt 'Der Mensch dahinter' zeigt Repräsentantinnen und Repräsentanten aus Berufen, die besonders unter Respektlosigkeiten und Anfeindungen, Beschimpfungen und Beleidigungen zu leiden haben, und präsentiert sie ganz privat und aus einer Perspektive, die viele so sicher noch nicht kennen", so Frau Wommelsdorf. Aber auch Vertreter des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und auch Familienangehörige von Einsatzkräften kamen zu Wort, um die Thematik "Respekt" aufzugreifen und von ihren ganz persönlichen Erfahrungen und Eindrücken zu berichten. Natürlich ist diese Ausstellung auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Interessierte können diese noch bis zum 31. Oktober dienstags bis donnerstags zwischen 15 und 17 Uhr nach vorheriger Anmeldung besuchen und haben so die Möglichkeit, die eindrucksvollen Erzählungen der Einsatzkräfte nachzuerleben. Der Besuch ist kostenlos.

Besuchszeiten bis zum 31. Oktober: dienstags bis donnerstags 15 bis 17 Uhr Anmeldung unter: ausstellung.ppwh@polizei.hessen.de

