PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Bei Einbruch gestört +++ Rückleuchten gestohlen

Limburg (ots)

1. Bei Einbruch gestört,

Dornburg, Langendernbach, Im Kloster, Dienstag, 15.10.2024, 19:55 Uhr

(cw)Am Dienstagabend wurde ein Einbrecher in Dornburg bei seiner Tat gestört und floh. Gegen 19:55 Uhr ließen verdächtige Geräusche auf einem Betriebsgelände in der Straße "Im Kloster" in Langendernbach aufmerksame Passanten aufhorchen. Wie sich herausstellte, hatte der unbekannte Einbrecher versucht, in das Firmengebäude einzubrechen, floh jedoch beim Anblick der zwischenzeitlich eingetroffenen Streife der Polizei in unwegsames Gelände. Bei der Tat soll der unbekannte Mann eine hellblaue oder hellgraue Jacke getragen haben. Durch die Einbruchversuche entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Wer in dem Zeitraum in der Nähe verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Rückleuchten gestohlen,

Dornburg, Langendernbach, Im Kloster, Montag, 14.10.2024, 19:20 Uhr bis Dienstag, 15.10.2024, 8 Uhr

(cw)In der Nacht auf Dienstag wurden an einem Fahrzeug in Dornburg Anbauteile gestohlen. Im Zeitraum zwischen 19:20 Uhr und 8 Uhr entwendeten Unbekannte in Langendernbach die Rückleuchten eines in der Straße "Im Kloster" abgestellten Wohnmobils der Marke Fiat. Der oder die Täter verursachten einen Schaden von etwa 500 Euro, auch der Wert der Leuchten wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell