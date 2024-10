PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: PKW-Aufbrüche +++ Gebäudebrand in Mehrfamilienhaus +++ Verkehrsunfall mit verletzten Personen +++ Smartphone löst Rettungseinsatz aus +++ Beitrag der Polizeiautobahnstation

Limburg (ots)

1. PKW-Aufbrüche,

Limburg-Eschhofen, Zum Schwengelsberg, Sonntag, 13.10.2024, 17:45 Uhr bis 18:10 Uhr

(cw)In Limburg war am Sonntagabend ein Autoaufbrecher unterwegs. Zwischen 17:45 Uhr und 18:10 Uhr hatten zwei Personen aus Runkel ihre PKW in Eschhofen in der Straße "Zum Schwengelsberg" abgestellt. Als beide Fahrer zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, muss sie feststellen, dass jeweils eine Scheibe zerstört worden war. Aus einem der Fahrzeuge wurde eine Geldbörse entwendet. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Gebäudebrand in Mehrfamilienhaus,

Limburg, Offheimer Weg, Montag, 14.10.2024, 12:44 Uhr

(Reu)Im Laufe des heutigen Mittags ging bei der Polizei in Limburg die Meldung ein, dass es in einem Mehrfamilienhaus im Offheimer Weg zu einem Brand gekommen sei. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren zunächst mit einem Großaufgebot an der Einsatzstelle. Wie sich im Nachhinein herausstellte, handelte es sich lediglich um einen Küchenbrand, bei dem die Flammen des angebrannten Kochguts auf das Küchenmobiliar übergegriffen hatten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, Bewohner wurden nicht verletzt. Während der Löscharbeiten war der Offheimer Weg voll gesperrt, die Verkehrsregelung erfolgte durch die Stadtpolizei. Die Schadenshöhe wird auf ca. 25.000 Euro beziffert.

3. Verkehrsunfall mit verletzten Personen, Limburg, Offheimer Weg, Samstag, 12.10.2024, 15:54 Uhr

(Reu)Am Samstag ereignete sich in Limburg ein Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Um 15:54 Uhr befuhr ein 63-jähriger Fiat-Fahrer aus Limburg kommend den Offheimer Weg, und wollte einen als Linksabbieger an einer Ampel wartenden Peugeot links überholen. Daraufhin kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß. In der Folge stieß der Fiat mit zwei entgegenkommenden PKW zusammen, die aus Richtung Staffel nach Limburg unterwegs waren. Hierbei wurde die 45-jähige Fahrerin eines der beiden Fahrzeuge leicht verletzt. Ebenfalls verletzt wurde der verursachende Fiat-Fahrer. Er kam mit leichten Verletzungen in eine Limburger Klinik. Zwei der beschädigten PKW mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

4. Smartphone löst Rettungseinsatz aus,

Hünfelden, Landesstraße 3030, Samstag, 12.10.2024, 19 Uhr

(cw)Am Samstagabend wurde im Bereich der Landesstraße 3030 bei Hünfelden ein schwerwiegender Unfall gemeldet. Gegen 19 Uhr ging über den automatisierten Notruf eines Handys bei der Rettungsleitstelle eine Mitteilung über einen mutmaßlichen schweren Unfall zwischen Dauborn und Bad Camberg ein. Jedoch konnten weder die Polizei noch die alarmierte Feuerwehr und der Rettungsdienst einen Unfall vorfinden. Lediglich das Handy konnte von der Feuerwehr gefunden werden. Es stellte sich heraus, dass der Besitzer des Handys dies auf dem Fahrzeugdach seines PKW vergessen hatte. Als er losfuhr, stürzte dieses zu Boden und löste so den automatisierten Notruf aus. Das Smartphone konnte seinem Besitzer anschließend zurückgegeben werden.

Beitrag der Polizeiautobahnstation

Fahrzeugbrand auf der A 3,

Gemarkung Limburg, Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Frankfurt, Montag, 14.10.2024, 02:48 Uhr

(Reu) In der Nacht zum Montag geriet auf der Bundesautobahn 3 ein PKW in Brand. Um 02:48 Uhr geriet zwischen den Anschlussstellen Limburg-Süd und Bad Camberg ein BMW aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der 39-jährige Fahrer konnte sein Fahrzeug noch auf der Standspur anhalten und seine beiden Mitfahrer aussteigen lassen, bevor der BMW mit italienischen Kennzeichen im Vollbrand stand. Alle Personen blieben unverletzt. Die herbeigerufene Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle, der total beschädigte PKW wurde abgeschleppt. Aufgrund der nächtlichen Uhrzeit kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell