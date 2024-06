Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Super-Recogniser überführt erneut einen Gewalttäter

München (ots)

München - Ein Spezialist für Gesichtserkennung hat am Montag (24. Juni) einen von der Bundespolizei gesuchten 24-jährigen Gewalttäter am Münchner Hauptbahnhof erkannt. Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 setzt die Bundespolizei unterschiedlichste Spezialisten ein, darunter auch sogenannte Super-Recogniser. Am Montagabend erkannte einer dieser Polizisten einen Mann, der beschuldigt wird, am 3. Juni 2024 einem 67-Jährigen nach einer verbalen Auseinandersetzung mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Nachdem der 24-Jährige erkannt wurde, konnte der Beschuldigte kurze Zeit später festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der nun identifizierte Deutsche die Dienststelle der Bundespolizei wieder verlassen.

