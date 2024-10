PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Aufmerksamer Besitzer vereitelt Diebstahl aus Kfz +++ Autounfall auf der B8 +++ Beitrag der Polizeiautobahnstation - Zeugenaufruf

Limburg (ots)

1. Aufmerksamer Besitzer vereitelt Diebstahl aus Kfz,

Mengerskirchen, OT Waldernbach, Pfingstbornstraße, Freitag, 11.10.2024, 02:58 Uhr

(cw)In der Nacht auf Freitag vereitelte in Mengerskirchen der Besitzer einen Diebstahl aus seinem Kfz. Um 2:58 Uhr wurde der 47-Jährige in der Pfingstbornstraße im Ortsteil Waldernbach durch Geräusche an seinem Kfz geweckt. Als der Mann nach draußen eilte, bemerkte er, wie ein Mann gerade die Seitentür seines weißen Fiat Kastenwagens aufgebrochen hatte und Baumaschinen und Werkzeuge aus dem Innenraum stehlen wollte. Der Täter floh anschließend mit einem weißen Kleinwagen mit offenstehendem Kofferraum, der von einer zweiten Person gefahren wurde. Der 47-Jährige beschreibt den Mann als 1,65 cm klein, schlank und mit "südländischer Erscheinung".

Wer Hinweise zu der Tat oder zu verdächtigen Fahrzeugen zu diesem Zeitpunkt geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Autounfall auf der B8,

Gemarkung Bad Camberg, Bundesstraße 8, Donnerstag, 10.10.2024, 16:26 Uhr

(cw)Mehrere Anrufer meldeten sich Donnerstagnachmittag sowohl bei der Polizei als auch bei der Feuerwehr, dass auf der Bundesstraße 8 bei Bad Camberg ein PKW auf dem Dach liegen würde. Ein 62-Jähriger befuhr gegen 16:25 Uhr die Bundesstraße 8 von Erbach kommend in Richtung Oberselters. Im Bereich einer Linkskurve geriet der Fahrer auf den unbefestigten Seitenstreifen und kam von der Fahrbahn ab. Der Dacia des Mannes wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 8.500 Euro.

3. Motorradunfall aufgrund Ölspur,

Gemarkung Limburg, Bundesautobahn 3, Bundesstraße 49, Freitag, 11.10.2024, 8:20 Uhr

(cw)Ein Motorradunfall ereignete sich Freitagmorgen an der Anschlussstelle Limburg-Nord auf der Bundesautobahn 3. Gegen 8:20 Uhr befuhr ein 30-jähriger Motorradfahrer von der Bundesstraße 49 aus Richtung Weilburg kommend die Auffahrt auf die Bundesautobahn 3 in Richtung Frankfurt am Main. Im Kurvenbereich verlor der Mann die Kontrolle über das Zweirad, kam zu Fall und zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Motorrad entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war eine Ölspur auf der Abbiegespur unfallursächlich, die sich von der Unfallstelle bis auf die A3 zog und anschließend Reinigungsarbeiten der Autobahnmeisterei notwendig machte. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein entsprechendes Kraftfahrzeug nimmt die Polizeiautobahnstation Medenbach unter der Rufnummer (0611) 345 - 4140 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell