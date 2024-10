PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruch in Kompostieranlage +++ Münzen auf Tauschbörse entwendet +++ E-Bike entwendet +++ Kontrollen "Sichere Innenstadt Limburg"

1. Einbruch in Kompostieranlage,

Beselich, Obertiefenbach, Montag, 07.10.2024, 18 Uhr bis Dienstag, 08.10.2024, 10 Uhr

(cw)Zwischen Montag und Dienstag brachen Unbekannte in ein Firmengelände in Beselich ein und erbeuteten Baumaschinen.

Zwischen 18 Uhr und 10 Uhr gelangten die unbekannten Täter auf das Firmengelände einer Kompostieranlage und brachen dort einen Container auf. Aus dem Inneren stahlen die Täter mehrere Werkzeugmaschinen, Winkelschleifer und eine Rüttelplatte. Der Wert der Gegenstände liegt im hohen vierstelligen Bereich. Auch verursachten die Täter einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat verdächtige Personen oder insbesondere Fahrzeuge in dem Zeitraum in der Nähe der Anlage gesehen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

2. Münzen auf Tauschbörse entwendet,

Limburg, Sainte-Foy-Straße, Dienstag, 03.10.2024, 9:35 Uhr

(cw)Bereits am Dienstag, den 3.10.2024 wurden im Rahmen einer Tauschbörse in Limburg wertvolle Münzen gestohlen. Am vergangenen Dienstag fand in einer Turnhalle in der Saint-Foy-Straße eine größere öffentliche Tauschbörse statt. Ein 70-Jähriger bot in diesem Zusammenhang Münzen zum Tausch bzw. zum Verkauf an. Diese waren in einer speziellen Schublade ausgestellt. In einem unbeobachteten Moment stahl eine unbekannte Person eine dieser Schubladen samt der Münzen im Wert von etwa 10.000 Euro. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

3. E-Bike entwendet,

Limburg, Kolpingstraße, Dienstag, 08.10.1981, 17:15 Uhr bis 18:30 Uhr

(cw)Am Freitagnachmittag wurde in Limburg ein E-Bike entwendet. Gegen 17:15 Uhr stellte eine 51-Jährige ihr schwarzes Pedelec der Marke "Cube" vor einem Gemeindezentrum in der Kolpingstraße ab und sicherte es entsprechend. Als die Frau gegen 18:30 Uhr ihr Rad wieder benutzen wollte, musste sie feststellen, dass dieses gestohlen worden war. Der Wert des Fahrrads beträgt etwa 2.000 Euro. Hinweise auf die Tat nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. Kontrollen "Sichere Innenstadt Limburg",

Limburg, Bahnhofsplatz, Innenstadt,Dienstag, 08.10.2024, 18 Uhr bis 23:30 Uhr

(cw)Dienstagabend wurden in Limburg wiederholt Kontrollen in der Waffenverbotszone und im Bereich der Innenstadt durchgeführt. Auch Gewerbebetriebe wurden kontrolliert.

Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Limburg führten zwischen 18 Uhr und 23:30 Uhr zahlreiche Personenkontrollen durch. Im Fokus stand die seit August bestehende Waffenverbotszone. Aber auch mehrere Spielotheken und eine Shisha-Bar wurden kontrolliert. Insgesamt wurden 43 Personen kontrolliert. Eine Person führte innerhalb der Waffenverbotszone ein verbotenes Cuttermesser mit sich. Diese muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Im Rahmen des Konzeptes "Sichere Innenstadt" wird die Polizei mit der Stadt Limburg und der Bundespolizei auch zukünftig eng kooperieren und regelmäßig in der Limburger Innenstadt Präsenz zeigen.

