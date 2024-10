POL-LM: Einbruch in Schnellrestaurant +++ Sachbeschädigung durch Feuer +++ Verkehrsunfallflucht +++ Traktor in Brand geraten +++ Ergebnis der Kontrollstelle auf der BAB 3

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Einbruch in Schnellrestaurant +++ Sachbeschädigung durch Feuer +++ Verkehrsunfallflucht +++ Traktor in Brand geraten

1. Einbruch in Schnellrestaurant,

Beselich, Obertiefenbach, Gottlieb-Daimler-Straße, Montag, 07.10.2024, 02:11 Uhr

(cw)In der Nacht auf Montag brachen Unbekannte in ein Schnellrestaurant in Beselich ein. Mehrere Unbekannte verschafften sich gegen 02:10 Uhr über den Haupteingang Zugang zu dem Gebäude in der Gottlieb-Daimler-Straße im Ortsteil Obertiefenbach. Dort machten sich die Täter am Tresor zu schaffen und öffneten ihn teilweise. Ob die Personen bei ihrer Tat erfolgreich waren, bedarf weiterer Ermittlungen. Zeuginnen und Zeugen, die in der Nähe des Objekts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu verständigen.

2. Sachbeschädigung durch Feuer,

Limburg a.d. Lahn, Fleischgasse, Montag, 07.10.2024, 1 Uhr bis 6 Uhr,

(cw)Unbekannte beschädigten in der Nacht auf Montag in Limburg eine Haustür. Zwischen 1 Uhr und 6 Uhr hatten Unbekannte in der Fleischgasse einen brennbaren Gegenstand entzündet. Durch diesen wurde die Haustür beschädigt. Über die Höhe des Schadens können zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Verkehrsunfallflucht,

Hünfelden, Mensfelden, Sonntagsstraße, Montag, 07.10.2024, 9:40 Uhr

(cw)Montagmorgen kam es in Hünfelden zu einer Verkehrsunfallflucht.

Gegen 9:40 Uhr befuhr ein 87-Jährige mit ihrem Opel die Sonntagsstraße im Ortsteil Mensfelden in Richtung Heringen. Auf Höhe der Hausnummer 27 fuhr die Frau nach aktuellem Stand in eine Engstelle ein, als ihr ein unbekannter PKW entgegenkam und ebenfalls in die Engstelle einfuhr, ohne der Frau den Vorrang zu gewähren. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 87-Jährige aus und touchierte ein geparktes Fahrzeug. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird mit etwa 1.500 Euro angegeben. Die Fahrerin oder der Fahrer des entgegenkommenden Kfz setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

4. Traktor in Brand geraten,

Runkel, Ennerich, Roseneck, Montag, 07.10.2024, 19 Uhr

(cw)Montagabend brannte in Runkel ein Traktor. Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden. Gegen 19 Uhr bemerkten die Bewohner eines Hofes in der Straße "Roseneck" im Ortsteil Ennerich in einer Lagerhalle und dem dort abgestellten Traktor Flammen. Die alarmierte Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Das Feuer verursachte jedoch einen hohen fünfstelligen Sachschaden. Nach ersten Ermittlungen wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Ergebnis der Kontrollstelle auf der BAB 3, Bereich Limburg, Bundesautobahn 3, TuR Anlage Limburg Ost, Montag, 07.10.2024, 9 Uhr bis 15 Uhr

(cw)Im Rahmen der landesweiten Verkehrssicherheitsaktion "Gemeinsam Sicher im Straßenverkehr" wurden am Dienstag zwischen 9 Uhr und 15 Uhr auf der Bundesautobahn 3 auf der Tank- und Rastanlage Limburg Ost Verkehrskontrollen durchgeführt. Der Schwerpunkt lag auf der Kontrolle des gewerblichen Schwerverkehrs. Insgesamt wurden 28 LKW kontrolliert, wovon 14 beanstandet werden mussten. Es wurden vier Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Ladungssicherung eröffnet sowie ein Verfahren aufgrund eines Verstoßes gegen die Fahrzeugabmessungen. An zwei Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt, auch musste zwei weiteren LKW die Weiterfahrt temporär untersagt werden. Insgesamt wurden über 2.800 Euro an Sicherheitsleistungen erhoben.

