POL-LM: Scheibe eingeschlagen - Handtasche entwendet +++ Mülltonnen brennen +++ Mit Traktoranhänger kollidiert +++ Kontrollen in Limburg-Linter

Limburg (ots)

1. Scheibe eingeschlagen - Handtasche entwendet, Weilburg, Gaudernbach, Landesstraße 3020, Sonntag, 6.10.2024, 15:25 Uhr bis 15:50 Uhr

(cw)Sonntagnachmittag schlug eine unbekannte Person bei Weilburg die Seitenscheibe eines PKW ein. Zwischen 15:25 Uhr und 15:50 Uhr stellte eine 59-Jährige ihren PKW auf einem Feldweg an der Landesstraße 3020 in der Nähe von Gaudernbach ab, um mit dem Hund Gassi zu gehen. Als die Frau zu ihrem roten Ford Kuga zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein unbekannter Täter die hintere Scheibe eingeschlagen und aus dem Innenraum eine Handtasche entwendet hatte. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro, die Höhe des Stehlguts wird mit etwa 500 Euro beziffert. Wer in diesem Zeitraum in der Nähe des Fahrzeugs verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Mülltonnen brennen,

Weilburg, Kubach, Am Lindenweg, Sonntag, 06.10.2024, 23 Uhr bis 23:40 Uhr

(cw)In Weilburg brannten Sonntagnacht drei Mülltonnen. Gegen 23:40 Uhr wurden in der Straße "Am Lindenweg" im Stadtteil Weilburg mehrere brennende Mülltonnen gemeldet, die von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, eine Brandstiftung kann nach aktuellem Stand nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 23 Uhr und 23:40 Uhr in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 entgegen.

3. Mit Traktoranhänger kollidiert,

Bereich Limburg, Bundesstraße 49 in Richtung Limburg, Sonntag, 6.10.2024, 23:48 Uhr

(cw)Ein Sprinter kollidierte in der Nacht auf Montag auf der Bundesstraße 49 bei Limburg mit einem Anhänger. Gegen 23:50 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit einem Sprinter die Bundesstraße 49 von Weilburg kommend in Richtung Limburg. Kurz vor der Abfahrt Limburg - Offheim stieß der 47-Jährige mit einem auf der rechten Fahrspur fahrenden Traktor mit Anhänger zusammen. Anschließend kollidierte der Sprinter mit der Mittelleitplanke. Der Fahrer wurde zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert, später stellte sich heraus, dass dieser nicht verletzt war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro, für die Aufräumarbeiten musste zeitweise die Richtungsfahrbahn nach Limburg gesperrt werden.

4. Kontrollen in Limburg-Linter,

Limburg, Linter, Sonntag, 6.10.2024 bis Montag, 7.10.2024, 01:50 Uhr

(cw)Sonntagnacht führten Beamte der Polizeistation in Limburg Kontrollen im Stadtteil Linter durch. Während der mehrstündigen Kontrolle wurden mehrere Fahrzeuge und Personen kontrolliert. Auch stand die Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer im Fokus der Beamten. Während der Kontrolle eines 31-Jährigen erhärtete sich der Verdacht, dass dieser zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatte. Nach einer Blutentnahme muss dieser sich nun einem entsprechenden Strafverfahren stellen.

