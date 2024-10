PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Erneut Telefonbetrüger+++Diebstähle+++Sachbeschädigungen+++Verkehrsunfallfluchten+++

Limburg (ots)

1. Dreister Diebstahl aus PKW

65520 Bad Camberg, Beuerbacher Landstraße, Freitag, 04.10.2024, 18:00 Uhr

Zwei dreiste Diebe hielten auf einem Parkplatz neben dem parkenden PKW. Der Fahrer stieg aus, schlug die hintere Scheibe des PKW ein und entwendete die Geldbörse daraus. Die beiden männlichen Täter konnten beobachtet werden. Beide hätten dunkle kurze Haare gehabt. Bei dem PKW habe es sich um einen grauen Kleinwagen mit blauen Streifen gehandelt, Ortskennung des Kennzeichens möglicher Weise AE/ AB/ AC. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter 06431 91 40 0 entgegen.

2. Telefonbetrüger haben beinahe Erfolg

Stadtgebiet Limburg und Runkel, Freitag, 04.10.2024

Auch am Freitag versuchten es Telefonbetrüger wieder mit sogenannten "Schockanrufen". Angeblich sollte die Tochter der/des Angerufenen einen tödlichen Unfall verursacht haben. Es sei eine hohe Kaution zu hinterlegen. Im Hintergrund war wie so oft eine weinende Frau zu hören sowie eine weitere Person, ein vermeintlicher Polizeibeamter. In einem Fall bemerkte ein mithörender Angehöriger den Betrug. In einem weiteren Fall war die Angerufene derart verunsichert worden, dass sie bei der Bank mehrere Tausend Euro abhob und nur sehr schwer vom vorliegenden Betrugsbesuch überzeugt werden konnte.

Hinweis: Aktuell kommt es im Bereich Limburg-Weilburg vermehrt zu betrügerischen Anrufen. Dabei setzen die professionellen Täter nicht nur auf die Masche der "Falschen Polizeibeamten", sondern nutzen auch "Schockanrufe", um die meist älteren Menschen zu täuschen. Bei diesen geht es meist darum, dass ein Angehöriger einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Kaution hinterlegt werden müsse.

Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Bargeld oder Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Ebenfalls wird Sie die Polizei niemals auffordern, eine "Kaution" oder eine "Sicherheit" für einen Familienangehörigen zu hinterlassen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder kein Richter wird dies tun. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie die Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! Sie sollten sich niemals zu übereilten Geldübergaben überreden lassen. In den meisten Fällen wird eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen. Geben Sie diese Hinweise an ältere Menschen, an Ihre Eltern und Großeltern weiter. Je mehr Menschen über die Masche aufgeklärt werden, umso schwieriger haben es die Täter. Im Zweifel rufen Sie bei Ihrer Polizei an, wir helfen gerne.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.polizei-beratung.de

3. Gelegenheit macht Diebe

65549 Limburg, Grabenstraße, Freitag, 04.10.2024, 15:15 Uhr

Eine weibliche Täterin stahl eine auf dem Tresen einer Gaststätte abgelegte Geldbörse. Sie wird als europäisch, Ende zwanzig, etwa 170 cm groß, mit blauen Augen beschrieben. Sie sei mit einem beigen Mantel und schwarzer Mütze bekleidet gewesen und habe eine schwarze Handtasche dabeigehabt.

4. Sachbeschädigung an Haus und PKW

65627 Elbtal-Dorchheim, Freitag, 04.10.2024, 20:29 Uhr

Unbekannte warfen kleine Steine gegen die Fassade und Fenster eines Einfamilienhauses sowie auf das Dach eines dazugehörigen PKW. Am Haus ging ein Fenster zu Bruch, der Wandputz wurde beschädigt und am PKW entstand Lackschaden. Es gibt Hinweise auf eine Gruppe Jugendlicher. Weitere Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter 06431 91 40 0 entgegen.

5. Verkehrsunfallflucht Waldbrunn

65620 Waldbrunn-Fussingen, In der Struth, Freitag, 04.10.2024, 17:00 - 17:45 Uhr

Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes wurde am Freitagnachmittag ein parkender PKW durch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich zu melden. Es besteht zudem die Möglichkeit, dass der Verursacher den Fahrzeugkontakt bisher nicht bemerkt hat. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter 06431 91 40 0 entgegen.

6. Verkehrsunfallflucht Selters (Taunus)

65618 Selters (Taunus), Gemeindeweg, Freitag, 04.10.2024, 05:15 - 13:00 Uhr

Auch in Selters beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand geparkten PKW und entfernte sich von der Unfallstelle. Es wurde ein Sachschaden von ca. 2500 EUR verursacht. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter 06431 91 40 0 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell