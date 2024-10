PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nach Bedrohung und Nötigung festgenommen +++ Diebstahl von Getränkekisten +++ Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden +++ Verkehrsunfallflucht

1. Nach Bedrohung und Nötigung festgenommen, Limburg-Staffel, Elzer Straße, Dienstag, 01.10.2024, 17:00 Uhr

(Hoe)Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Limburg-Staffel eine Nötigung und Bedrohung mit anschließender Unfallflucht. Gegen 17:00 Uhr befuhr eine 37-jährige Fahrzeugführerin die Elzer Straße, als kurz hinter dem Bahnübergang ein weißer Hyundai quer über Fahrbahn und den Bürgersteig stand. Der Fahrzeugverantwortliche unterhielt sich dabei mit einer weiteren Person. Die Frau machte durch Hupen auf sich aufmerksam, um die Engstelle zu passieren. Nachdem die 37-Jährige an dem Hindernis vorbeifuhr, überholte sie der weiße Hyundai rechts über den dortigen Gehweg und scherte kurz vor ihr wieder ein, so dass die Fahrerin stark abbremsen musste. Diesen Vorgang wiederholte er ein zweites Mal. Anschließend stieg der Mann aus und versuchte, die Fahrzeugtür der Frau zu öffnen. Dabei vergaß er allerdings, sein Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern, welches sich in Bewegung setzte und rückwärts gegen ein weiteres Fahrzeug rollte. In der Zwischenzeit gelang es der Dame, ihr Telefon zu nehmen, was den Täter abschreckte und ihn in die Flucht trieb. Der Täter konnte wenig später mit seinem Fahrzeug stark alkoholisiert in einem Hotel in Bad Ems festgenommen werden. Ihn erwarten nun ein Strafverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr, Bedrohung, Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter (06431) 9140-0 zu melden.

2. Diebstahl von Getränkekisten,

Löhnberg, Ortsteil Selters, Freitag, 27.09.2024, 15:00 Uhr, und Montag, 30.09.2024, 07:00 Uhr

(Hoe)Am Wochenende kam es in Löhnberg zu einem Einbruchsdiebstahl bei einem Getränkeunternehmen. Von Freitag, 15:00 Uhr, bis Montag, 07:00 Uhr, begab sich ein unbekannter Täter auf die rückwärtige Seite des Firmengeländes und beschädigte die dortige Umzäunung mit einem unbekannten Werkzeug. Über die geöffnete Stelle entwendete der Täter circa 70 Getränkekisten im Wert von über 200EUR. Des Weiteren wurde ein Sachschaden von circa 200EUR verursacht. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Limburg unter (06431) 9140-0 entgegen.

3. Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden, Bereich Limburg, Bundesstraße 49, Fahrtrichtung Weilburg, Dienstag, 01.10.2024, 10:39 Uhr

(Hoe)Am Dienstagvormittag kollidierte auf der Bundesstraße 49 bei Limburg ein Fahrzeuggespann mit der Mittelleitplanke. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Um 10:39 Uhr befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer, mit seinem Fahrzeuggespann die linke Spur der B49 in Richtung Weilburg. Bei dem Gespann handelte es sich um einen weißen Ford Transit mit Anhänger, welcher mit einem Quad beladen war. Die B49 ist in diesem Bereich zweispurig für diese Richtung ausgebaut, als plötzlich ein Fahrzeug von der rechten auf die linke Spur wechselte. Der 51-Jährige leitete ein Ausweichmanöver ein, wobei sich sein Anhänger aufschaukelte, er die Kontrolle über das Gespann verlor und mit der Mittelschutzplanke kollidierte. Dabei löste sich das Quad vom Anhänger und fiel auf die Fahrbahn. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000EUR. Der spurwechselnde Unfallverursacher, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Richtungsfahrbahn wurde aufgrund von Bergungsarbeiten zeitweise gesperrt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Limburg unter (06431) 9140-0 zu melden

4. Verkehrsunfallflucht,

Eschhofen, Limburger Straße, Montag, 30.09.2024, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 01.10.2024, 08:15 Uhr

(Hoe) Zwischen Montagabend und Dienstagvormittag verursachte in Eschhofen ein Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsunfall und flüchtete. Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 08:15 Uhr wurde in der Limburger Straße, im Bereich der Hausnummer 98, ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer VW Passat beschädigt. Der Passat wurde durch den vorbeifahrenden Verursacher am linken Außenspiegel und Kotflügel verkratzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000EUR.

Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter (06431) 9140-0 entgegen.

