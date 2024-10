PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Einbruchsversuch in Kühlanhänger +++ Diebstahl E-Scooter +++ Sachbeschädigung an E-Scooter +++ Verkehrsunfallflucht+++ Geschwindigkeitsmessung

Limburg (ots)

1. Einbruchsversuch in Kühlanhänger,

Dornburg, Marktstraße, Freitag, 27.09.2024, 15:00 Uhr, bis Samstag, 28.09.2024, 16:00 Uhr

(Hoe)Zwischen Freitag- und Samstagnachmittag kam es in Dornburg zu einem Einbruchsversuch in einen Kühlanhänger. In der Zeit von Freitag, 15:00 Uhr, und Samstag, 16:00 Uhr, wurde in Frickhofen, Marktstraße, auf dem Marktplatz des Dorfgemeinschaftshauses, von einem unbekannten Täter der geparkte Kühlanhänger aufgehebelt und beschädigt. Da der Anhänger zu diesem Zeitpunkt leer war, ging der Dieb leer aus.

Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 entgegen.

2. Diebstahl E-Scooter,

Hadamar, Faulbacher Straße, Montag, 30.09.2024, 21:00 Uhr bis 22:30 Uhr

(Hoe)Am Montagabend kam es in Hadamar zu einem Diebstahl eines E-Scooters. In der Zeit zwischen 21:00 - 22.30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen schwarzen E-Scooter vor einem Mietshaus in der Faulbacher Straße. Da dieser mit einer appgesteuerten Wegfahrsperre ausgerüstet war, musste der Dieb den Roller vermutlich wegtragen. Der Roller war von der Marke VMAX und mit einem Versicherungskennzeichen ausgestattet. Er hatte einen Wert von ca. 1100EUR.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg (06431) 9140-0 zu melden.

3. Sachbeschädigung an PKW,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Freitag, 27.09.2024, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 29.09.2024, 18:00 Uhr

(Hoe) Über das Wochenende wurde in Niederhadamar ein PKW zerkratzt. Von Freitag, 22:00 Uhr, und Sonntag, 18:00 Uhr, verkratzte ein unbekannter Täter in der Mainzer Landstraße einen grauen VW Golf. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 400EUR.

Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt die Polizei in Limburg (06431) 9140-0 entgegen.

4. Verkehrsunfallflucht,

Mengerskirchen, Hauptstraße, Sonntag, 29.09.2024, 11:30 Uhr, bis Montag, 30.09.2024, 10:00 Uhr

(Hoe)Ein Fahrzeugführer beschädigte zwischen Sonntag- und Montagvormittag ein geparktes Fahrzeug in Mengerskirchen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Zeitraum von Sonntag, 11:30 Uhr, und Montag, 10:00 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein geparktes Fahrzeug durch ein Unfallgeschehen leicht beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem geparkten Fahrzeug handelte es sich um einen blauen Citroen C1. An diesem entstand ein Sachschaden von ca. 800EUR.

Wer Hinweise zur Unfallflucht geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Weilburg (06471) 9386-0 zu melden.

5. Geschwindigkeitsmessung,

B49, Gemarkung Beselich, Fahrtrichtung Wetzlar Freitag, 27.09.2024, 21:10 Uhr, bis Samstag, 28.09.2024, 01:00 Uhr

(Hoe)Der Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg führte am Freitagabend Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 49 bei Beselich durch. Zwischen 21:10 Uhr und 01:00 Uhr wurde auf der B49, Höhe Beselich, in Fahrtrichtung Wetzlar, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Auf diesem Abschnitt liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Personenkraftfahrzeuge bei 100km/h und für Lastkraftwagen bei 60 km/h. Dabei wurden über 1000 Fahrzeuge gemessen, von denen 255 zu schnell unterwegs waren. Zehn Fahrzeugführer erwartet ein Fahrverbot, gegen 119 Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren und gegen 136 andere Fahrzeugführer ein Verwarnverfahren eingeleitet. Ein PKW wurde mit einer Geschwindigkeit von 193km/h gemessen. Bei 12 weiteren Fahrzeugführern lag die gemessene Geschwindigkeit bei über 140 km/h. Der schnellste LKW wurde mit 88 km/h und damit mit 28km/h Überschreitung gemessen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell